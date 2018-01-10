Избирательный штаб Владимира Путина возглавили три сопредседателя

18:11, 10 января 2018, ПАИ

Избирательный штаб Владимира Путина на выборах президента РФ возглавят три сопредседателя: глава концерна КамАЗ Сергей Когогин, руководитель центра одаренных детей «Сириус» Елена Шмелева и генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра детской онкологии имени Дмитрия Рогачева Александр Румянцев. Об этом сегодня, 10 января, на первом заседании избирательного штаба объявил сам Владимир Путин, пишет газета «Коммерсантъ».

Он заявил, что давно лично знает каждого из них. Работа в штабе, подчеркнул Путин, «неформальная, но важная». На заседании также стало известно, что составлен список 500 доверенных лиц Владимира Путина на выборах главы государства. В него включены представители как федеральной элиты, так и российских регионов.

Напомним, 26 декабря самовыдвижение Владимира Путина на четвертый срок поддержала инициативная группа избирателей, в которую вошли 668 человек.

Напомним, что в декабре 2017 года Центральная избирательная комиссия РФ зарегистрировала группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения кандидата Владимира Путина на президентских выборах 2018 года, а также ее уполномоченных. В состав инициативной группы избирателей вошли 668 человек, в том числе председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная и член Общественной палаты РФ, руководитель Центра лечебной педагогики Псковской области Андрей Царев.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.