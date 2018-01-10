В Великих Луках прошел первый хоровой фестиваль Великолукской епархии

19:28, 10 января 2018, ПАИ

В концертном зале Дома культуры Ленинского комсомола в Великих Луках прошел первый хоровой фестиваль Великолукской епархии под названием «Пойте Богу славу». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе епархии.

По благословению Преосвященнейшего Сергия, епископа Великолукского и Невельского в фестивале приняли участие хоровые коллективы из города Великие Луки, а также гости из Невеля, Торопца, Опочки и села Усть-Долыссы. Организатором хорового фестиваля выступил Отдел культуры Великолукской епархии.

На мероприятии, помимо духовенства Великолукской и Торопецкой епархий, присутствовали представители городского культурного сообщества и жители Великих Лук.

После совместного исполнения тропаря Рождества Христова, с приветственным словом к собравшимся обратился помощник управляющего Великолукской епархии по взаимодействию с государственными и общественными организациями, протоиерей Александр Петряков. Он тепло поприветствовал всех участников фестиваля, и отметил, что когда хороший хор по молитвенному вдохновению поёт в процессе богослужения, это всегда помогает священнику в проведении службы. В завершении своего выступления, протоиерей Александр поздравил всех с праздником Рождества Христова и пожелал радости от прослушивания хорового пения в исполнении участников фестиваля. К его словам присоединился секретарь Великолукского Епархиального управления, иеромонах Нил (Лосев).

О том, как важно проводить в городе подобные фестивали сказалась председатель городского комитета культуры Анжелика Владимировна Романюк. Поздравив всех с Рождеством, она отметила, что Великие Луки всегда славились своими хоровыми традициями, певческими праздниками и конкурсами исполнительского мастерства. «Сегодня фестиваль собрал многих православных людей. Отрадно, что не только церковные хоры, но и другие творческие коллективы приняли в нём участие, - подчеркнула Анжелика Романюк, добавив, что духовная музыка - это богатейший пласт русского хорового исполнительства. Хотелось бы пожелать, чтобы такой фестиваль стал традиционным!».