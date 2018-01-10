0
19:28
В Великих Луках прошел первый хоровой фестиваль Великолукской епархии
18:20
Голосование за участников премии «Народное признание — 2017» перевалило за экватор
17:56
Директор МФЦ Псковской области о неработающем банковском терминале: Мы решаем проблему
17:28
РЕВИЗИЯ: Порховский приют «Добрый»
16:37
Дома для переселенцев из ветхого жилья в Печорах проверит вице-губернатор
15:07
Прощание с Валентином Каленским (ФОТОРЕПОРТАЖ)
14:36
Центр помощи и досуга для детей войны начал работать в Пскове
Еще новости
Общество

В Великих Луках прошел первый хоровой фестиваль Великолукской епархии

В концертном зале Дома культуры Ленинского комсомола в Великих Луках прошел первый хоровой фестиваль Великолукской епархии под названием «Пойте Богу славу». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе епархии.

По благословению Преосвященнейшего Сергия, епископа Великолукского и Невельского в фестивале приняли участие хоровые коллективы из города Великие Луки, а также гости из Невеля, Торопца, Опочки и села Усть-Долыссы. Организатором хорового фестиваля выступил Отдел культуры Великолукской епархии.

На мероприятии, помимо духовенства Великолукской и Торопецкой епархий, присутствовали представители городского культурного сообщества и жители Великих Лук.

После совместного исполнения тропаря Рождества Христова, с приветственным словом к собравшимся обратился помощник управляющего Великолукской епархии по взаимодействию с государственными и общественными организациями, протоиерей Александр Петряков. Он тепло поприветствовал всех участников фестиваля, и отметил, что когда хороший хор по молитвенному вдохновению поёт в процессе богослужения, это всегда помогает священнику в проведении службы. В завершении своего выступления, протоиерей Александр поздравил всех с праздником Рождества Христова и пожелал радости от прослушивания хорового пения в исполнении участников фестиваля. К его словам присоединился секретарь Великолукского Епархиального управления, иеромонах Нил (Лосев).

О том, как важно проводить в городе подобные фестивали сказалась председатель городского комитета культуры Анжелика Владимировна Романюк. Поздравив всех с Рождеством, она отметила, что Великие Луки всегда славились своими хоровыми традициями, певческими праздниками и конкурсами исполнительского мастерства. «Сегодня фестиваль собрал многих православных людей. Отрадно, что не только церковные хоры, но и другие творческие коллективы приняли в нём участие, - подчеркнула Анжелика Романюк, добавив, что духовная музыка - это богатейший пласт русского хорового исполнительства. Хотелось бы пожелать, чтобы такой фестиваль стал традиционным!».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В Великих Луках прошел первый хоровой фестиваль Великолукской епархии
10 января 2018
В Великих Луках прошел первый хоровой фестиваль Великолукской епархии
Голосование за участников премии «Народное признание — 2017» перевалило за экватор
10 января 2018
Голосование за участников премии «Народное признание — 2017» перевалило за экватор
Директор МФЦ Псковской области о неработающем банковском терминале: Мы решаем проблему
10 января 2018
Директор МФЦ Псковской области о неработающем банковском терминале: Мы решаем проблему 3
Дома для переселенцев из ветхого жилья в Печорах проверит вице-губернатор
10 января 2018
Дома для переселенцев из ветхого жилья в Печорах проверит вице-губернатор
Прощание с Валентином Каленским (ФОТОРЕПОРТАЖ)
10 января 2018
Прощание с Валентином Каленским (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Центр помощи и досуга для детей войны начал работать в Пскове
10 января 2018
Центр помощи и досуга для детей войны начал работать в Пскове
Александр Котов: Люди ценили и уважали Валентина Каленского
10 января 2018
Александр Котов: Люди ценили и уважали Валентина Каленского
Михаил Ведерников о Валентине Каленском: Мы провожаем в последний путь человека, который посвятил себя развитию Псковской области
10 января 2018
Михаил Ведерников о Валентине Каленском: Мы провожаем в последний путь человека, который посвятил себя развитию Псковской области

Идет загрузка...