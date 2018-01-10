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Общество

45 преступлений раскрыли псковские полицейские в ходе операции «Быт»

Псковские полицейские раскрыли 45 преступлений во время проведения операции «Быт», которая прошла с 26 по 30 декабря. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

К административной ответственности привлечено 655 правонарушителей, на профилактический учет органов внутренних дел  поставлено 39 лиц.

Совместно с работниками органов образования и социальной сферы проверялись так называемые неблагополучные семьи, в  которых родителями не выполняются обязанности по воспитанию несовершеннолетних.

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