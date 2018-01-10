В рамках Пушкинского фестиваля в Пскове пройдут спектакли-номинанты премий «Золотая маска» и «Арлекин»

20:23, 10 января 2018, ПАИ

Подготовка к 25-му Всероссийскому Пушкинскому театральному фестивалю стала темой совещания в администрации региона под руководством временно исполняющего обязанности губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в среду, 10 января. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Участники заседания обсудили афишу фестиваля и организационные вопросы, связанные с проведением масштабного культурного мероприятия.

Директор Театрально-концертной дирекции Дмитрий Месхиев рассказал, что юбилейный фестиваль пройдет с 8 по 19 февраля и откроется на большой сцене Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина спектаклем «Каштанка» в постановке Заслуженной артистки РФ, уроженки Пскова Юлии Пересильд.

Участниками фестиваля также станут театры из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Новосибирска, Перми, Кемерова, Омска, Минска и Таллина. На сцене будут представлены спектакли-номинанты премий «Золотая маска» и «Арлекин» и другие работы заметных деятелей современного российского театра. В программу также вошли художественные выставки, презентации, мастер-классы, встречи с известными театральными деятелями, критиками, режиссерами.

В День памяти поэта, 10 февраля, на могиле А. С. Пушкина в Святогорском монастыре в Пушкинских Горах пройдет заупокойная лития. А в Научно-культурном центре — круглый стол на тему «Власть Наследия. Культурное наследие как всепроникающая основа гармоничной общественной жизни» с участием членов президиума международного совета музеев — ИКОМ России. Кульминацией дня станет постановка «ГРОЗАГРОЗА» заслуженного деятеля искусств РФ Евгения Марчелли в исполнении артистов Государственного Театра Наций (Москва).

В ходе совещания прозвучали предложения по дополнению театральной программы фестиваля мероприятиями из сферы образования и кино. Так, в 100 базовых школах региона пройдет Пушкинский диктант. А учащиеся всех образовательных учреждений смогут принять участие в конкурсе чтецов. Лучших школьников наградят на закрытии фестиваля. Кроме того, планируется провести Пушкинский бал-реконструкцию, а в рамках «Ленфильм-клуба» — ретроспективный показ фильмов на пушкинскую тематику. Все дополнения взяты в проработку.

«Пушкинский фестиваль — одно из ключевых брендовых мероприятий событийного календаря Псковской области, — отметил врио губернатора Михаил Ведерников, подводя итог рабочему совещанию. - Наша главная задача — обеспечить его проведение на высоком организационном и профессиональном уровне».

Всероссийский Пушкинский театральный фестиваль учрежден Министерством культуры Российской Федерации, Союзом театральных деятелей, администрацией Псковской области и проводится ежегодно с 1994 года в первой декаде февраля с участием ведущих театральных коллективов России и зарубежья. За годы проведения фестиваля свои спектакли по произведениям поэта представили более 150 театров России, а также Германии, Великобритании, Швейцарии, Голландии, Франции, Шотландии, Латвии, Эстонии, Литвы.