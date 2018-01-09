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20-летний сын себежского бизнесмена протащил за внедорожником полицейского

20-летний сын себежского бизнесмена протащил за внедорожником полицейского. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе СУ СК России по Псковской области, он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

По версии следствия, ночью 22 октября 2017 года сотрудниками ДПС остановлен немецкий внедорожник под управлением местного жителя с явными признаками алкогольного опьянения. В момент отстранения от управления транспортным средством юноша резко начал движение, протащив за иномаркой полицейского, в результате чего ему были причинены телесные повреждения в виде ссадин. Известно, что внедорожник принадлежал отцу обвиняемого.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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