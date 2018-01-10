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Общество

Европейские животноводы скрывают реальную ситуацию с распространением африканской чумы свиней

Европейские животноводы скрывают реальную ситуацию с распространением африканской чумы свиней (АЧС). Как пишут «Ведомости», такое заявление сделал руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт в интервью телеканалу «Россия 24».

«Реальная ситуация гораздо хуже, чем мы даже предполагали, потому что если у нас за 10 лет 1255 случаев африканской чумы, то у них за 3,5 года 8233 случая, я говорю данные на сегодняшний день, официально», – сказал он. «Причем то распространение, которое есть, оно скрывается, оно не показано полностью», – сказал Данкверт.

По его словам, европейские страны не прислушиваются к мнению России о том, что ситуация с АЧС в Европе будет ухудшаться, и беспокоятся только о продолжении торговли. «Очень высокий уровень опасности сегодня, что свиноводство в Европе вообще будет нести колоссальнейшие потери», – подчеркнул он. Среди стран под угрозой Данкверт назвал Австрию, Венгрию, Германию, в то время как исключением могут быть Швеция и Дания.

В начале 2014 года Россия ограничила поставку продукции свиноводства из 28 стран ЕС из-за вспышек АЧС в Литве. ЕС лишился возможности ежегодно поставлять в Россию 700 000 т свинины на 1,4 млрд евро (60% всего импорта), что стало поводом для дальнейшего разбирательства в ВТО.

В августе 2016 года Третейская группа ВТО признала ограничения со стороны России противоречащими правилам организации. И спустя больше года Россельхознадзор снял запрет на ввоз свинины из ЕС, введенный из-за АЧС. Правда, фактически импорт не возобновился: продолжают действовать ограничения на поставку свиней и другой продукции свиноводства из-за продуктового эмбарго, введенного Россией в августе 2014 года. Теперь ЕС попросил ВТО установить 1,39 млрд евро ежегодной компенсации с России за невыполнение требований по отмене запрета на импорт европейской свинины.

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