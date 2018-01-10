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Общество

Псковские полицейские рассказали, что делать, если вы стали жертвой преступления

Полиция предлагает рекомендации, которым необходимо следовать  в случае, если вы подверглись нападению злоумышленников. Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, если в отношении вас совершено преступление, незамедлительно сообщите об этом по телефону 02. Звоните в полицию сразу же после совершившегося  нападения, так как по «горячим следам» преступника найти легче. Назовите свою фамилию, имя, отчество и местонахождение. Обязательно дождитесь сотрудников полиции на месте происшествия.

Как можно подробнее и точнее изложите все, что с вами произошло. Чем больше вы вспомните деталей, тем успешнее будет поиск. Помните: если потерпевшие не обращаются в полицию, то это порождает у преступника ощущение безнаказанности и поощряет его на новые «подвиги».

Постарайтесь запомнить внешность злоумышленника, его одежду, обувь. Обращайте внимание на наличие особых примет (борода, усы, родимые пятна, наколки, шрамы и т.д.), на анатомические особенности (хромота и т.п.), дефекты речи и прочее. Любая деталь может помочь в ходе расследования.

В случае, если есть свидетели, попросите их подождать вместе с вами до прибытия следственно-оперативной группы полиции. При невозможности свидетелям остаться на месте происшествия, запишите их полные данные, информацию о месте жительства и номер контактного телефона.

Вы вправе обратиться с письменным или устным заявлением в дежурную часть любого отдела внутренних дел, где заявление зарегистрируют и опросят по существу проблемы. Кроме того, вы можете обратиться в ближайший участковый пункт полиции, либо непосредственно к полицейским, осуществляющим охрану общественного порядка.

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