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Общество

Пскович попросил депутата разрешение на строительство автомойки

Сегодня, 10 января, в Псковской городской Думе на публичных слушаниях рассмотрели три земельных вопроса. Заседание провел заместитель главы Пскова Сергей Гаврилов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Первый заявитель обратился с просьбой предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в территориальной зоне Д3 (зона обслуживающих и деловых объектов) по адресу: ул. Чудская, дом 6, для строительства мойки автомобилей. Земельный участок находится на праве собственности у заявителя. Участники публичных слушаний рекомендовали данный вопрос вынести на комиссию по землепользованию и застройке.

Второй и третий вопрос касались предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка для обеспечения проезда автомобилей физических и юридических лиц. Так, в первом случае участок расположен в территориальной зоне Ж4 (зона индивидуальной жилой застройки усадебного типа) и находится по адресу: ул. Советской Армии, дом 106-А.

Во втором случае участок находится в зоне Ж2 (зона малоэтажной и среднеэтажной жилой застройки) по адресу: ул. Первомайская, дом 7. Вопросы получили положительную рекомендацию членов оргкомитета публичных слушаний.

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