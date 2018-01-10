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Экономика

Европейские компании в 2018 году потеряют один миллиард долларов из-за российского газа

Европейские компании в 2018 году потеряют один миллиард долларов из-за сокращения поставок природного газа Украине. Как пишет Лента.ру, причиной уменьшения объемов стало решение Стокгольмского арбитража, обязавшего Киев восстановить импорт газа из России после более чем двухлетнего перерыва.

Евросоюз поставляет Украине газ с 2013 года. Только в прошлом году Киев импортировал из стран ЕС 14 миллиардов кубометров, что сопоставимо с годовым потреблением Бельгии. Объем газа, который согласно решению суда украинская сторона должна закупить у России, — 5 миллиардов кубометров в год, он оценивается в 1,2 миллиарда долларов.

В связи с этим ситуация на рынке для европейских трейдеров и операторов газопроводов, которые заработали в минувшие годы на реверсе газа на Украину, ухудшится. Однако, как отмечает аналитик BI Эльчин Маммадов, наблюдаемое на европейском рынке восстановление внутреннего потребления газа должно «смягчить удар».

В конце декабря 2017-го Стокгольмский арбитраж, в котором проходило разбирательство между «Газпромом» и «Нафтогазом» из-за недобора Украиной газа по условию «бери или плати», вынес вердикт, согласно которому Киев обязан выплатить российской стороне более двух миллиардов долларов задолженности за уже поставленное топливо. Кроме того, согласно решению суда, украинская компания должна будет в 2018 году и до истечения действия контракта в 2019-м ежегодно закупать пять миллиардов кубических метров газа.

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