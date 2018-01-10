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Общество

На следующей неделе в Пскове уберут главную елку

На следующей неделе планируется убирать главную новогоднюю елку, иллюминацию. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, об этом на координационном совещании рассказал начальник Управления городского хозяйства Алексей Захаров. От также отметил, что до 1 февраля праздничное убранство останется в Детском парке и на деревьях в центре города.

Глава города Иван Цецерский обратил внимание начальника УГХ на освещение набережных рек Великой и Псковы: «Возле Покровской башни второй месяц разбит светильник, а со стороны Псковы есть перегоревшие, надо заменить».

При этом глава города отметил в положительном ключе ремонт фонарей на набережной реки Великой от Ольгинского моста до реки Псковы. Иван Цецерский  также попросил представить ему План благоустройства города с графиком ремонта дворов на текущий год. 

Руководитель городского управления культуры Юрий Мартынов подытожил проведение праздничных мероприятий. На Октябрьской площади в новогоднюю ночь собралось около четырех тысяч человек, псковичам понравилось театрализованное представление. Поэтому в будущем есть планы установить здесь новую сцену и устроить для детей фейерверк.

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