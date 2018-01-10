В Псковском районе прошел Рождественский турнир по волейболу
В спорткомплексе «Писковичи» прошел Рождественский турнир по волейболу среди смешанных команд Псковского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе районной администрации.
В турнире приняли участие пять команд.
Места среди команд распределились следующим образом:
- 1 место заняла команда Тямша;
- 2 место заняла команда Неелово;
- 3 место заняла команда Писковичи.
Победители и призеры были награждены медалями, грамотами и кубками.