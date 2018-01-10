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Общество

В Псковском районе прошел Рождественский турнир по волейболу

В спорткомплексе «Писковичи» прошел Рождественский турнир по волейболу среди смешанных команд Псковского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе районной администрации.

В турнире приняли участие пять команд.

Места среди команд распределились следующим образом:

- 1 место заняла команда Тямша;
- 2 место заняла команда Неелово;
- 3 место заняла команда Писковичи.

Победители и призеры были награждены медалями, грамотами и кубками.

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