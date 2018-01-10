В Острове разработают программу по городскому благоустройству на ближайшие три года

21:54, 10 января 2018, ПАИ

Программа по комплексному развитию городской территории разработают в самое ближайшее время. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Островского района, такое поручение дал руководителям профильных комитетов районной администрации глава Островского района Дмитрий Быстров.

По словам руководителя муниципалитета, с подписанием Соглашения о передаче осуществления части полномочий между муниципальным образованием «Островский район» и муниципальным образованием городское поселение «Остров» появилась возможность заниматься вопросами благоустройства Острова, ремонтом и содержанием региональных и муниципальных автомобильных дорог и другими общими вопросами на более высоком и системном уровне.

«Надо разработать серьёзную комплексную программу, где будут предусмотрены конкретные перечни работ и поэтапные планы по их выполнению как на текущий год, так и на ближайшую трёхлетку. При планировании учесть степень развитости инфраструктуры всех кварталов Острова и прилегающих территорий, позаботиться об их выравнивании, - отметил глава района. - При этом надо уделить особое внимание центральным улицам, как доминанте исторической части города. Преобразиться должны не только отдельные дворы и участки, приоритет отдать зонам отдыха и общего пользования, тротуарам и скверам. Остров должен быть комфортным и красивым со всех сторон».

Дмитрий Быстров призвал активизировать работу, направленную на ликвидацию горелых построек в городской черте. Необходимо провести дополнительную ревизию всего «горелого хозяйства», найти собственников и применять к ним эффективные меры реагирования.

Также следует организовать снос полуразвалившихся сараев, где в домах уже имеется центральное или поквартирное отопление.