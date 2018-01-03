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Спорт

Допинговые скандалы вокруг россиян вице-спикер Госдумы назвал заказом определенных структур

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал публикацию хакерской группировки Fancy Bear, которая вскрыла переписку представителей Международного олимпийского комитета (МОК). Как пишет Лента.ру, слова депутата приводит «Чемпионат.com».

«С первого дня у нас было мнение, что вся возня, которая развернулась вокруг наших спортсменов, — это заказ определенных стран и структур. Цель одна — любыми способами вытеснить Россию с лидирующих позиций в спорте», — заявил Лебедев.

По мнению вице-спикера, России необходимо добиваться восстановления позиций. «Идет борьба на политическом, экономическом, а теперь и на спортивном поле. Нужно сопротивляться и использовать все возможные юридические способы», — отметил он.

Раннее 10 января Fancy Bear опубликовала переписку сотрудников МОК, раскрывшую истинную цель комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. Хакеры выяснили, что перед Маклареном изначально стояла задача лишить Россию права участия в Олимпиаде и дискредитировать МОК.

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