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Общество

Школьники из псковских деревнь познакомились на новогодних каникулах с Полистовским заповедником

В дни школьных каникул в деревнях Цевло и Гоголево Бежаницкого района дети и их родители приняли участие в новогодних познавательных мероприятиях, посвященных знакомству с Полистовским заповедником.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе заповедника, 6 января жители деревни Цевло собрались в Сельском клубе для участия в квесте «В гостях у Полистовского заповедника». Станции квеста разработали и провели активные участники Клуба друзей Полистовского заповедника, задания были посвящены природе Полистовья и обитателям охраняемой территории, а также борьбе с природными пожарами.

В рамках квеста «в гостях» у Полистовского заповедника побывали более 20 цевельчан – ребята, проводившие в деревне каникулы, их родители, бабушки и старшие братья и сестры. Все участники мероприятия получили на память сувениры с символикой Полистовского заповедника, сделанные своими руками.

В деревне Гоголево зимние каникулы завершились встречей, прошедшей в гостевом доме Полистовского заповедника 10 января. Юные жители Гоголево познакомились с зимующими птицами Полистовья – посмотрели презентацию и фильм, а затем попытались самостоятельно определить птиц по описанию, голосу и внешнему виду. Ребята получили сувениры от Полистовского заповедника и договорились собираться вместе чаще, чтобы знакомиться с окружающим миром и делиться своими знаниями.

Тематические встречи сотрудников Полистовского заповедника с ребятами, проводящими каникулы в деревнях, расположенных рядом с Полистовским заповедником, обязательно продолжатся весной. А пока школьники смогут узнавать новое о природе родного края на экологических уроках, которые сотрудники заповедника проводят в школах Псковской области.

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