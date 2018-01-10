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Общество

Псковская областная библиотека приглашает поговорить о творчестве Толстого

Псковская областная универсальная научная библиотека приглашает псковичей на встречу в литературной гостиной «У Великой», посвящённую творчеству Алексея Николаевича Толстого. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеки.

Творчество Алексея Николаевича вмещало в себя исторические и социальные романы, очерки о войне и повести для детей, фантастику и социалистический реализм.

Его самые известные произведения – «Петр Первый», «Хождение по мукам», «Детство Никиты», «Аэлита», «Иван Грозный», «Граф Калиостро», «Гиперболоид инженера Гарина» и, конечно, сказка «Золотой ключик, или Приключения Буратино».

На долю Алексея Толстого при жизни и после смерти выпало немало как презрительных эпитетов, так и похвал в превосходной степени. По отцу он принадлежал к знаменитому роду графов Толстых, а мать будущего писателя в девичестве носила фамилию Тургенева и сама была автором нескольких повестей для детей и юношества.

На встрече «Советский граф А. Н. Толстой» читатели услышат о ярких, страницах жизни и творческом наследии писателя.

Встреча приурочена к дню рождения Алексея Николаевича Толстого (10 января 1883 г. - 23 февраля 1945 г.).

Мероприятие состоится 11 января в 14:00. Вход свободный.

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