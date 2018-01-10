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Политика

Трамп намерен ужесточить наказание за клевету после выхода скандальной книги

После выхода скандальной журналиста Майкла Вулфа «Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа» президент США Дональд Трамп заявил о желании ужесточить национальное законодательство о клевете. Об этом пишет «Российская газета».

Автор книги, напомним, обвинил главу Белого дома в неумении воспринимать информацию и отсутствии интеллектуальных способностей, необходимых для исполнения им нынешних обязанностей.

«Мы внимательно изучим законы нашей страны о клевете с тем, чтобы человек, о котором кто-либо скажет что-либо ложное и порочащее, смог получить защиту в наших судах, - цитирует ТАСС заявление Трампа перед началом первого в наступившем году заседания своего кабинета. - Вы не можете обманывать, говорить заведомо ложные вещи и при этом улыбаться, когда деньги поступают на ваш банковский счет».

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