Псковский ипподром принял в дар 5 лошадей для казачьего патрулирования города
Псковский ипподром принял в дар 5 голов лошадей: жеребца, трех кобыл и жеребенка. Как сообщили Псковскому агентству информации на ипподроме, все помеси тракененской и русской рысистой пород, гнедой масти.
Сейчас лошади проходят карантинные мероприятия.
По их окончанию лошадей будут выезжать опытные берейторы по различным конно-спортивным направлениям: выездка, конкур, иппотерапия, а так же для участия в патрулировании парковых зон города под седлом казачьих разъездов.