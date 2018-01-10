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Общество

Псковский ипподром принял в дар 5 лошадей для казачьего патрулирования города

Псковский ипподром принял в дар 5 голов лошадей: жеребца, трех кобыл и жеребенка. Как сообщили Псковскому агентству информации на ипподроме, все помеси тракененской и русской рысистой пород, гнедой масти.

Сейчас лошади проходят карантинные мероприятия.

По их окончанию лошадей будут выезжать опытные берейторы по различным конно-спортивным направлениям: выездка, конкур, иппотерапия, а так же для участия в патрулировании парковых зон города под седлом казачьих разъездов.

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