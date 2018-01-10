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День заповедников и национальных парков России отмечается 11 января

Ежегодно 11 января в России отмечается День заповедников и национальных парков. Об этом пишет портал calend.ru. Заповедники и национальные парки — особо охраняемые природные территории (ООПТ), которые помогают уберечь от гибели часть дикой природы и животного мира.

Впервые День заповедников и национальных парков начал отмечаться в 1997 году по инициативе Центра охраны дикой природы и Всемирного фонда дикой природы. Сегодня его проведение поддерживают многие экологические организации и движения.

11 января для этого события выбрано не случайно — в этот день в 1917 году в России был образован первый государственный заповедник — Баргузинский. Его целью стало сохранение популяции баргузинского соболя и других животных на Байкале. Баргузинский государственный природный биосферный заповедник является одним из старейших в России.

Сегодня этот заповедник является составной частью объекта Всемирного природного наследия «Озеро Байкал» вместе с остальными заповедниками и национальными парками, входящими в «заповедное ожерелье» (Баргузинский, Байкальский, Байкало-Ленский заповедники, Забайкальский национальный парк).

Всего в России (по данным на 2013 год) насчитывается около 12 тысяч ООПТ различных уровней и категорий. Заповедники сохраняют 80% видового богатства растительного и животного мира.

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