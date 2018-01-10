0
21:34
Европейские компании в 2018 году потеряют один миллиард долларов из-за российского газа
09:57
СМИ: Штат ГИБДД сократят почти на 20%
18:46
Представитель МИД РФ прокомментировала депортацию российских журналистов из Латвии
14:38
Кейт Бланшетт возглавит жюри 71-го Каннского кинофестиваля
21:26
Открывать счета в банках теперь можно будет удаленно
20:01
Мутко оставил РФС
22:49
АТОР назвала самые популярные туры у россиян на новогодние праздники
Еще новости
Страна и мир

Страшный день наступил по народному календарю

Страшный день наступил 11 января по народному календарю. Он получил такое название потому, что  вечером этого дня особенно неистовствовала нечистая сила, пишет портал calend.ru. Чтобы уберечься от ее проделок, принято было совершать определенные обряды.

Например, с Красной горки приносили колья, оставленные там днем раньше, и складывали их во дворе. Старики натрясали сверху соломы из своих постелей. Знахарка приносила угли из печи и разжигала костер. Считалось, что в огне должны сгореть все болезни и беды.

Прежде существовало множество страшных историй, посвященных сегодняшнему дню. Их, а также сказки, рассказывали детям под вечер. Кроме того, было принято загадывать загадки. Начинали с серьезных, познавательных — об окружающем мире, природе и труде, а позже переходили на шуточные — о предметах быта и домашних животных.

Детей в этот день полагалось особенно тщательно оберегать от злых сил — молитвами и доброй заботой. Эта традиция сложилась в память о младенцах, «в Вифлееме Иродом избиенных». Пока родители занимались с детьми, молодые люди проводили время на посиделках. Святочные гуляния продолжались, и даже Страшный день и предполагаемый разгул нечисти не мешали парням и девушкам веселиться.

Существовали для этого дня и особые приметы на погоду. В частности, говорили, что если дует северный ветер, а облаков на небе нет, то скоро начнутся морозы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Европейские компании в 2018 году потеряют один миллиард долларов из-за российского газа
10 января 2018
Европейские компании в 2018 году потеряют один миллиард долларов из-за российского газа 1
СМИ: Штат ГИБДД сократят почти на 20%
06 января 2018
СМИ: Штат ГИБДД сократят почти на 20% 3
Представитель МИД РФ прокомментировала депортацию российских журналистов из Латвии
04 января 2018
Представитель МИД РФ прокомментировала депортацию российских журналистов из Латвии
Кейт Бланшетт возглавит жюри 71-го Каннского кинофестиваля
04 января 2018
Кейт Бланшетт возглавит жюри 71-го Каннского кинофестиваля
29 декабря 2017
Открывать счета в банках теперь можно будет удаленно
Мутко оставил РФС
25 декабря 2017
Мутко оставил РФС
АТОР назвала самые популярные туры у россиян на новогодние праздники
18 декабря 2017
АТОР назвала самые популярные туры у россиян на новогодние праздники
Михалков: Месхиев исключен из Союза кинематографистов России
15 декабря 2017
Михалков: Месхиев исключен из Союза кинематографистов России 15

Идет загрузка...