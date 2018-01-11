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Общество

Втрое выросло число противников абортов в России

За 20 лет в России число людей, выступающих против абортов выросло с 12 до 35%. Как пишет газета «Известия» со ссылкой на социолога «Левада-Центра» Карину Пипия, каждая третья женщина считает предосудительным искусственное прерывание беременности из-за финансового неблагополучия.

Согласно данным опроса, аборт считают недопустимым 37% женщин и 31% мужчин, несмотря на низкий доход семьи.

«Что касается мнения относительно абортов из-за финансового неблагополучия, то разницы в позиции молодых (до 30 лет) и более взрослых женщин нет. Прослеживается только общий тренд на рост консервативных оценок: если раньше каждая пятая считала такой аборт предосудительным, то теперь — каждая третья», — подчеркнула Карина Пипия.

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