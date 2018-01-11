«Покрышкинский» авиаполк возродят в России

10:30, 11 января 2018, ПАИ

В России приступили к возрождению легендарного «покрышкинского» авиаполка. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Минобороны РФ.

Полное название части - 689-й гвардейский истребительный Сандомирский ордена Александра Невского авиационный полк имени маршала авиации А. И. Покрышкина. В годы Великой Отечественной войны авиаполк занял первое место по числу сбитых вражеских самолетов и количеству Героев Советского Союза среди летчиков.

Полк будет базироваться на аэродроме Чкаловск в Калининградской области и решать задачи противовоздушной обороны на Балтийском флоте. Первое время на вооружении у полка будут состоять Су-27СМ (СМ3), а в дальнейшем получит эскадрилью новейших Су-35.

По мнению экспертов, полк сможет защищать российское воздушное пространство не только от самолетов и вертолетов, но и от беспилотников и даже крылатых ракет.