0
19:35
До -12 градусов ожидается в Псковской области предстоящей ночью
19:07
На 70-километровую прогулку по Изборско-Мальской долине приглашает псковичей марафонец
17:14
Святочный кот
17:07
Всплеск активности благотворителей отметили в псковском «Шансе» во время акции ПАИ «Дай на лапу!»
16:36
Руководитель УФАС по Псковской области рассказала, как привлечь к ответственности навязывающих услуги страховщиков
16:29
Определены победители розыгрыша в рамках акции ПАИ «Дай на лапу!»
15:02
Стартовал ПАИ-live с волонтёром «Шанса» Еленой Зиновьевой (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Еще новости
Общество

«Покрышкинский» авиаполк возродят в России

В России приступили к возрождению легендарного «покрышкинского» авиаполка. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Минобороны РФ.

Полное название части - 689-й гвардейский истребительный Сандомирский ордена Александра Невского авиационный полк имени маршала авиации А. И. Покрышкина. В годы Великой Отечественной войны авиаполк занял первое место по числу сбитых вражеских самолетов и количеству Героев Советского Союза среди летчиков.

Полк будет базироваться на аэродроме Чкаловск в Калининградской области и решать задачи противовоздушной обороны на Балтийском флоте. Первое время на вооружении у полка будут состоять Су-27СМ (СМ3), а в дальнейшем получит эскадрилью новейших Су-35.

По мнению экспертов, полк сможет защищать российское воздушное пространство не только от самолетов и вертолетов, но и от беспилотников и даже крылатых ракет.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

До -12 градусов ожидается в Псковской области предстоящей ночью
11 января 2018
До -12 градусов ожидается в Псковской области предстоящей ночью
На 70-километровую прогулку по Изборско-Мальской долине приглашает псковичей марафонец
11 января 2018
На 70-километровую прогулку по Изборско-Мальской долине приглашает псковичей марафонец
Святочный кот
11 января 2018
Святочный кот 3
Всплеск активности благотворителей отметили в псковском «Шансе» во время акции ПАИ «Дай на лапу!»
11 января 2018
Всплеск активности благотворителей отметили в псковском «Шансе» во время акции ПАИ «Дай на лапу!» 1
Руководитель УФАС по Псковской области рассказала, как привлечь к ответственности навязывающих услуги страховщиков
11 января 2018
Руководитель УФАС по Псковской области рассказала, как привлечь к ответственности навязывающих услуги страховщиков
Определены победители розыгрыша в рамках акции ПАИ «Дай на лапу!»
11 января 2018
Определены победители розыгрыша в рамках акции ПАИ «Дай на лапу!»
Стартовал ПАИ-live с волонтёром «Шанса» Еленой Зиновьевой (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
11 января 2018
Стартовал ПАИ-live с волонтёром «Шанса» Еленой Зиновьевой (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Страховые компании продолжают навязывать псковичам допуслуги в обмен на ОСАГО
11 января 2018
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Страховые компании продолжают навязывать псковичам допуслуги в обмен на ОСАГО 4

Идет загрузка...