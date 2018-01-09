Пенсионерка попала под колёса «Москвича» на переезде в Великих Луках

09:22, 11 января 2018, ПАИ

10 января в 17:30 на переезде на станции Великие Луки «Москвич» сбил 78-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по железнодорожному переезду. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, пешеход получила ушибы.

В 10:45 в Пскове на улице Кузбасской Дивизии «Фольксваген Поло» при повороте налево не уступил дорогу «Ауди А6» и столкнулся с ним. В ДТП пострадала 37-летняя водитель «Фольксвагена», с ушибами она была доставлена в больницу. Не госпитализирована.

В 16:45 в Пскове у дома № 21 по Октябрьскому проспекту «Опель Зафира» при повороте налево на разрешающий сигнал светофора сбил 69-летнюю женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет. Пешеход получила незначительные травмы.