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Дверь квартиры на Народной в Пскове подожгли неизвестные

10 января в 18:21 в Пскове в доме по улице Народной в квартире огонь повредил обшивку входной двери и коврик. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, причиной пожара был поджог. Возгорание ликвидировано до прибытия пожарных подразделений.

В 17:27 в Великих Луках на улице Рабочей в автомобиле «Фольксваген Венто» обгорело лакокрасочное покрытие капота. Причина возгорания - неисправность систем и механизмов транспортного средства. 

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