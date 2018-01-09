Дверь квартиры на Народной в Пскове подожгли неизвестные

09:25, 11 января 2018, ПАИ

10 января в 18:21 в Пскове в доме по улице Народной в квартире огонь повредил обшивку входной двери и коврик. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, причиной пожара был поджог. Возгорание ликвидировано до прибытия пожарных подразделений.

В 17:27 в Великих Луках на улице Рабочей в автомобиле «Фольксваген Венто» обгорело лакокрасочное покрытие капота. Причина возгорания - неисправность систем и механизмов транспортного средства.