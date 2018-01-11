Большой Рождественский Епархиальный концерт состоялся в Пскове

10:36, 11 января 2018, ПАИ

10 января в зале Псковской областной филармонии прошёл большой Рождественский Епархиальный концерт, в котором приняли участие церковные хоры из храмов Пскова, а также некоторых монастырей Псковской епархии. По благословению архиепископа Псковского и Порховского Евсевия участие в Рождественском концерте приняли более 300 исполнителей православной музыки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

На концерте присутствовали правящий архиерей Евсевий, епископ Гдовский, викарий Псковской епархии архимандрит Фома, наместник Псково-Печерского монастыря архимандрит Тихон (Секретарёв), настоятель Троицкого собора протоиерей Иоанн Муханов, настоятель воинского храма в Пскове св. Александра Невского протоиерей Олег Тэор и другие клирики епархии.

Владыку Евсевия поприветствовал глава Пскова Иван Цецерский и поблагодарил за долгожданный концерт, который является традиционным подарком от Псковской епархии псковичам.

Концерт состоял из двух отделений, в первом из которых прозвучала духовная музыка, во втором - произведения русских и зарубежных композиторов. Открылось же торжество выступлением сводного хора церковных хоров Свято-Троицкого собора, храма святого князя Александра Невского, Псково-Печерского монастыря, Духовного училища. Затем на сцену вышел детский сводный хор.

Также на рождественском концерте исполнили песнопения в честь Рождества Христова монашеские хоры Спасо-Елеазаровского монастыря, Снетогорского женского монастыря, сводный хор псковского духовенства и детско-юношеский хоры Псковско-Печерского монастыря.

Напомним, что рождественский Епархиальный концерт проводится только один раз в году на Рождество Христово. В Пскове его организует регент архиерейского хора Любовь Быкова.