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За ложный донос великолучанин оштрафован на 5 тысяч рублей

Житель Великих Лук осужден за заведомо ложный донос о совершенном преступлении. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области, обвиняемый, заведомо зная о противоправности своих действий и недостоверности информации, обратился с заявлением в полицию о хищении у него 15 тысяч рублей.

«Своими противоправными действиями великолучанин нарушил нормальную деятельность правоохранительных органов, что выразилось в необходимости организации и проведении проверки ложной информации», - отметили в прокуратуре.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления).

Суд установил вину обвиняемого и назначил ему наказание в виде штрафа в 5 тысяч рублей.

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