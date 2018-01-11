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Общество

В пять раз могут увеличиться штрафы за незаконную добычу драгметаллов

В этом году власти в России могут ужесточить штрафы за нарушение правил добычи, использования и хранения драгоценных металлов и камней. Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на Минфин РФ, в ведомстве готовят соответствующие поправки в КоАП, по которому санкции могут вырасти до 250 тыс. рублей.

По мнению специалистов ведомства, существующий размер штрафа является недостаточным для профилактики правонарушений. Доля теневого сектора на ювелирном рынке оценивается в 58%.

Сегодня штраф для юрлиц и индивидуальных предпринимателей составляет 50 тыс. рублей, для должностных лиц — 15 тыс. рублей.

Документ с внесенными поправками будет передан на рассмотрение Правительства после того, как пройдет оценку регулирующего воздействия. Как считают в Министерстве, нынешние штрафы несоразмерны совершаемым правонарушениям.

В настоящее время в Российской государственной пробирной палате при Министерстве финансов РФ зарегистрированы примерно 42 тыс. организацией, которые работают с драгоценными металлами и камнями.

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