Международная акция «Читаем Григорьева вместе» пройдет 16 января в Пскове

11:18, 11 января 2018, ПАИ

16 января с 12:00 до 16:00 в Пскове в Библиотеке-центре общения и информации имени И. Н. Григорьева (улица Юбилейная, дом 87-а) состоится Международная акция «Читаем Григорьева вместе», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе библиотеки.

Акция приурочена ко Дню памяти псковского поэта, уроженца деревни Ситовичи Порховского района Игоря Григорьева, творчество которого объединило Псковскую область, Санкт-Петербург и Белоруссию.

Мероприятие по поддержке чтения одновременно пройдет в библиотеках, музеях и школах Пскова, Псковской, Владимирской, Калининградской, Калужской, Брянской, Ростовской областей, Алтайского края, Ненецкого автономного округа, Санкт-Петербурга и Донецка, Городка и Браслава Витебской области (Белоруссия).

В этот день во всех учреждениях-участниках будут прочитаны вслух лучшие произведения И. Н. Григорьева, автора более 20 поэтических сборников.

«Многие стихи написаны поэтом в годы Великой Отечественной войны и отражают его любовь к Родине, родной земле и природе, любовь к русской деревне и к близким людям. Все стихотворения поэта отличаются ярким и образным русским народным языком, а также искусными эпитетами», - отметили в библиотеке.

Кроме того, во время акции состоится презентация персонального календаря, посвященного 95-летию со дня рождения поэта.

Подробности по телефону (8112) 57-16-15.