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Общество

Операция «Автокресло - детям!» проводится в Псковской области

До 15 января в Псковской области проводится операция «Автокресло - детям!» Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. Сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями общественных организаций напоминают водителям о правилах перевозки несовершеннолетних пассажиров.

Автоинспекторы выявляют нарушителей правил перевозки детей, привлекают их к административной ответственности, проводят беседы с водительским составом о необходимости использования детских кресел и других удерживающих устройств, а также объясняют, как правильно установить автокресло в салоне  машины.

Напомнить о проблеме безопасной перевозки детей сотрудники ГИБДД решили не случайно. Только с начала 2018 года на территории региона в дорожных авариях пострадали пять несовершеннолетних пассажиров. Серьезных травм удалось избежать, так как дети находились в детских удерживающих устройствах и были пристегнуты ремнями безопасности.

В настоящее время за нарушение правил перевозки несовершеннолетних предусмотрено административное наказание в виде штрафа в размере 3 тысяч рублей. Водители, перевозящие детей, должны в первую очередь думать об их жизни и здоровье. Эксперты предупреждают: при столкновении на скорости 50 километров в час инерционная масса тела увеличивается в 50 раз. А использование автокресел и ремней безопасности на 52% снижает риск травмирования ребенка в случае аварии.

Мероприятия проводятся при поддержке представителей общественных организаций, которые, «вооружившись» мешками с подарками, несут службу на дорогах в костюмах Деда Мороза и Снегурочки совместно с сотрудниками Госавтоинспекции. Подарки общественники и стражи порядка вручают юным пассажирам.

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