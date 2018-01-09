Ford Transit сбил пожилого велосипедиста в Пскове

10:12, 11 января 2018, ПАИ

10 января в 23:10 в Пскове на 4-м километре Северного обхода Ford Transit сбил 70-летнего велосипедиста, который ехал посередине проезжей части в темное время суток при наличии обочины. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, велосипедист с травмами был доставлен в областную больницу.

В 18:10 в Пскове у дома № 86 по Рижскому проспекту Audi 100 врезался в стоящий Hyundai Solaris. В результате ДТП 30-летний водитель Hyundai Solaris получил незначительные травмы, не госпитализирован. За рулем Audi был 26-летний молодой человек.

Всего за минувшие сутки на территории Псковской области зарегистрированы 5 ДТП, в которых 5 человек получили ранения различной степени тяжести. Угонов не зафиксировано. Сотрудники ГИБДД задержали 4 водителей в состоянии алкогольного опьянения.