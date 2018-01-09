Штраф за нарушения при рассмотрении обращений граждан заплатит глава Глубоковской волости

11:39, 11 января 2018, ПАИ

Глава Глубоковской волости Опочецкого района оштрафован на 5 тысяч рублей за нарушения при рассмотрении обращений граждан.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области, жители сельского поселения «Глубоковская волость» обращались в администрацию волости по вопросу содержания, обслуживания и ремонта дорог, но не получили ответа.

Прокуратура Опочецкого района провела проверку, в ходе которой установила, что глава сельского поселения нарушил федеральный закон, так как не ответил на данное обращение по истечении установленного 30-дневного срока.

В этой связи прокурор района возбудил дело об административном правонарушении, по результатам рассмотрения которого глава сельского поселения привлечен к административной ответственности по статье 5.59 КоАП РФ.