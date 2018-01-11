19 раз на ликвидацию последствий ДТП выезжали псковские сотрудники МЧС в новогодние праздники

12:38, 11 января 2018, ПАИ

С 4 по 10 января пожарные и спасательные подразделения Псковской области 19 раз выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли три человека и 15 пострадали. В девяти случаях выезд был связан с реагированием на ДТП с участием пешехода. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

За указанный период были деблокированы двое погибших. Доврачебная помощь травмированным гражданам не оказывалась.

При каждом реагировании спасатели проводят сбор данных и уточняют информацию.