Возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты работникам «Псковавиа»
Возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам ОАО «Псковавиа». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России.
По данным следствия, работникам ОАО «Псковавиа» не выплачивалась зарплата на общую сумму свыше 2 миллионов 600 тысяч рублей.
В настоящее время принимаются меры к обеспечению погашения задолженности. Расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы), продолжается.