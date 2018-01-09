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Возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты работникам «Псковавиа»

Возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам ОАО «Псковавиа». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России.

По данным следствия, работникам ОАО «Псковавиа» не выплачивалась зарплата на общую сумму свыше 2 миллионов 600 тысяч рублей.

В настоящее время принимаются меры к обеспечению погашения задолженности. Расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы), продолжается.

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