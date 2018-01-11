В ближайшее время Минтруд подготовит законопроект о повышении МРОТа

13:12, 11 января 2018, ПАИ

Министерство труда в ближайшее время подготовит законопроект о повышении МРОТа до прожиточного минимума. Как пишет газета «Известия», об этом сообщил глава ведомства Максим Топилин.

«С 1 мая 2018 года МРОТ будет равен 11 тыс. 163 рублям. То есть рост МРОТа по сравнению с январем 2018 года составит 17,5%, а суммарное повышение МРОТа в 2018 году — 43%», — заявил министр.

Сейчас ведомство вместе с Минфином РФ проводит оценку дополнительной потребности финансовых средств.

Напомним, 10 января президент России Владимир Путин сообщил, что МРОТ и прожиточный минимум будут уравнены с 1 мая 2018 года, а не с 1 января 2019 года, как планировалось ранее. Он также отметил, что сейчас МРОТ составляет 9 тыс. 489 рублей, а прожиточный минимум — более 11 тыс. рублей.