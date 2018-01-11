2
19:35
До -12 градусов ожидается в Псковской области предстоящей ночью
19:07
На 70-километровую прогулку по Изборско-Мальской долине приглашает псковичей марафонец
17:14
Святочный кот
17:07
Всплеск активности благотворителей отметили в псковском «Шансе» во время акции ПАИ «Дай на лапу!»
16:36
Руководитель УФАС по Псковской области рассказала, как привлечь к ответственности навязывающих услуги страховщиков
16:29
Определены победители розыгрыша в рамках акции ПАИ «Дай на лапу!»
15:02
Стартовал ПАИ-live с волонтёром «Шанса» Еленой Зиновьевой (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Еще новости
Общество

В ближайшее время Минтруд подготовит законопроект о повышении МРОТа

Министерство труда в ближайшее время подготовит законопроект о повышении МРОТа до прожиточного минимума. Как пишет газета «Известия», об этом сообщил глава ведомства Максим Топилин.

«С 1 мая 2018 года МРОТ будет равен 11 тыс. 163 рублям. То есть рост МРОТа по сравнению с январем 2018 года составит 17,5%, а суммарное повышение МРОТа в 2018 году — 43%», — заявил министр.

Сейчас ведомство вместе с Минфином РФ проводит оценку дополнительной потребности финансовых средств.

Напомним, 10 января президент России Владимир Путин сообщил, что МРОТ и прожиточный минимум будут уравнены с 1 мая 2018 года, а не с 1 января 2019 года, как планировалось ранее. Он также отметил, что сейчас МРОТ составляет 9 тыс. 489 рублей, а прожиточный минимум — более 11 тыс. рублей.

Версия для печати
Комментарии: 2 Обсудить >>>

До -12 градусов ожидается в Псковской области предстоящей ночью
11 января 2018
До -12 градусов ожидается в Псковской области предстоящей ночью
На 70-километровую прогулку по Изборско-Мальской долине приглашает псковичей марафонец
11 января 2018
На 70-километровую прогулку по Изборско-Мальской долине приглашает псковичей марафонец
Святочный кот
11 января 2018
Святочный кот 3
Всплеск активности благотворителей отметили в псковском «Шансе» во время акции ПАИ «Дай на лапу!»
11 января 2018
Всплеск активности благотворителей отметили в псковском «Шансе» во время акции ПАИ «Дай на лапу!» 1
Руководитель УФАС по Псковской области рассказала, как привлечь к ответственности навязывающих услуги страховщиков
11 января 2018
Руководитель УФАС по Псковской области рассказала, как привлечь к ответственности навязывающих услуги страховщиков
Определены победители розыгрыша в рамках акции ПАИ «Дай на лапу!»
11 января 2018
Определены победители розыгрыша в рамках акции ПАИ «Дай на лапу!»
Стартовал ПАИ-live с волонтёром «Шанса» Еленой Зиновьевой (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
11 января 2018
Стартовал ПАИ-live с волонтёром «Шанса» Еленой Зиновьевой (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Страховые компании продолжают навязывать псковичам допуслуги в обмен на ОСАГО
11 января 2018
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Страховые компании продолжают навязывать псковичам допуслуги в обмен на ОСАГО 4

Идет загрузка...