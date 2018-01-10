Госдеп рекомендовал американцам избегать поездок в Россию

13:40, 11 января 2018, ПАИ

Госдепартамент США презентовал сайт с интерактивной картой, на которой все страны мира разделены по уровням безопасности для поездок американцев. Россия включена в третью группу государств, визиты в которые «стоит пересмотреть», пишет газета «Известия».

Всего на карте четыре группы. В первую, самую благополучную с точки зрения посещений для граждан США, попали страны Восточной и Северной Европы и почти все бывшие республики Советского Союза. Во второй группе — государства, где американцам стоит соблюдать повышенную осторожность. Третья категория — страны, поездки в которые американцам «необходимо пересмотреть», в ней, кроме России, находятся Нигер, Чад, Турция и Пакистан.

Афганистан, Ирак, Ливия, Иран, КНДР попали в четвертую группу, туда гражданам США ездить вообще не рекомендовано.