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Политика

Госдеп рекомендовал американцам избегать поездок в Россию

Госдепартамент США презентовал сайт с интерактивной картой, на которой все страны мира разделены по уровням безопасности для поездок американцев. Россия включена в третью группу государств, визиты в которые «стоит пересмотреть», пишет газета «Известия».

Всего на карте четыре группы. В первую, самую благополучную с точки зрения посещений для  граждан США, попали страны Восточной и Северной Европы и почти все бывшие республики Советского Союза. Во второй группе — государства, где американцам стоит соблюдать повышенную осторожность. Третья категория — страны, поездки в которые американцам «необходимо пересмотреть», в ней, кроме России, находятся Нигер, Чад, Турция и Пакистан.

Афганистан, Ирак, Ливия, Иран, КНДР попали в четвертую группу, туда гражданам США ездить вообще не рекомендовано.

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