Воспитанники воскресной школы храма Рождества Христова навестили постояльцев Новоржевского интерната для престарелых

14:01, 11 января 2018, ПАИ

10 января, в дни святок, благочинный Новоржевского церковного округа протоиерей Стефан Вахрушев и воспитанники воскресной школы храма Рождества Христова в Новоржеве посетили Новоржевский дом-интернат для престарелых и инвалидов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Великолукской епархии.

Священник с группой юных воспитанников воскресной школы поздравили пожилых людей с праздником Рождества Христова. Ребята подарили каждому проживающему в доме-интернате ангелов-благовестников, сделанных собственными руками к рождественским торжествам, вручили святочные рассказы, открытки и сладости.