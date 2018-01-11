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Общество

Воспитанники воскресной школы храма Рождества Христова навестили постояльцев Новоржевского интерната для престарелых

10 января, в дни святок, благочинный Новоржевского церковного округа протоиерей Стефан Вахрушев и воспитанники воскресной школы храма Рождества Христова в Новоржеве посетили Новоржевский дом-интернат для престарелых и инвалидов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Великолукской епархии.

Священник с группой юных воспитанников воскресной школы поздравили пожилых людей с праздником Рождества Христова. Ребята подарили каждому проживающему в доме-интернате ангелов-благовестников, сделанных собственными руками к рождественским торжествам, вручили святочные рассказы,  открытки и сладости.

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