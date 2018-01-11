Рождественский концерт соберет на сцене Дома офицеров талантливую псковскую молодёжь

14:29, 11 января 2018, ПАИ

12 января в Доме офицеров в Пскове в 18:00 в рамках VI Псковского молодёжного рождественского фестиваля состоится праздничный концерт талантливых коллективов и молодежи города. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Запланировано участие артистов студии циркового искусства «Циркаченок», фольклорных коллективов «Коляда», «Скоморошина» и «Уграда» с Рождественскими колядками. Перед зрителями выступят юношеские хоры воинского храма Святого благоверного великого князя Александра Невского и православной Свято-Тихоновской гимназии.

Вход на концерт по пригласительным билетам, которые можно получить в Молодежном центре по адресу: улица Максима Горького, 15.

Учредителем и организатором концерта и всего фестиваля является МБУ «Псковский городской молодежный центр» при поддержке Управления культуры и Управления образования администрации Пскова.