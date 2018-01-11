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Спорт

Смотр-конкурс среди спортивных учреждений проходит в Псковской области

Смотр-конкурс среди учреждений дополнительного образований спортивной направленности проходит с января по февраль в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации  сообщили в региональном Центре спортивной подготовки.

Смотр-конкурс проводится по двум группам: в одной - учреждения Пскова и Великих Лук, в другой - районные. Участие могут принять спортивные школы, центры, клубы.

Срок подачи документов – до 3 марта. Принимает их конкурсная комиссия по адресу: csp.pskov@gmail.com.

Победители конкурса получат дипломы и кубки Государственного комитета Псковской области по физической культуре и спорту.

С положением можно ознакомиться здесь.

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