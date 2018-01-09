Ноутбук украл житель Новосокольников у собутыльника в Великих Луках

11:57, 11 января 2018, ПАИ

В декабре в Великих Луках на улице Пушкина мужчина у знакомого украл ноутбук. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 33-летний хозяин квартиры распивал спиртные напитки со своими приятелями, после чего у него пропал ноутбук. Потерпевший обратился в полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полиция задержала 31-летнего безработного, ранее неоднократно судимого мужчину. Во время обыска по месту его жительства в Новосокольниках уголовный розыск обнаружил и изъял похищенный ноутбук.

Возбуждено уголовное дело.