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Общество

Поддельной пятитысячной купюрой расплатился подросток в магазине Великих Лук

В Великих Луках полиция изъяла фальшивую пятитысячную купюру. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

10 января днем в магазине по Октябрьскому проспекту 17-летний подросток расплатился денежной купюрой достоинством пять тысяч рублей с признаками подделки. Сейчас по данному факту полиция проводит проверку.

В этой связи стражи порядка рекомендуют гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять денежные знаки, а также пользоваться специальным оборудованием.

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