Более 224 тысяч раз посетили псковичи Банк данных исполнительных производств в 2017 году

14:57, 11 января 2018, ПАИ

За 2017 год зафиксировано 224 тысячи 448 посещений сервиса «Банк данных исполнительных производств» с официального сайта Управления ФССП России по Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Средняя посещаемость, согласно данным статистики, в 2017 году составила 18 тыс. 704 захода в месяц, а в 2016 году - 15 тыс. 595. Наибольшее количество раз «Банк данных исполнительных производств» посещали в марте, мае и декабре – более 20 тысяч заходов. Самым низким по посещаемости оказался апрель.

Напомним, «Банк данных исполнительных производств» – это сервис, который действует с января 2012 года на официальном сайте ФССП России и на сайтах ее территориальных органов. Через него можно получить информацию о задолженности по исполнительному производству, возбужденному в отношении юридического или физического лица. Для удобства пользователей сервис снабжен мобильным приложением, что дает возможность получать информацию из банка данных в любой точке, где действует сотовая связь. Можно также оформить подписку на данное приложение. В случае возбуждения исполнительного производства приложение об этом сообщит.

На сайте также действуют сервисы «Электронная очередь записи на личный прием» и «Личный кабинет стороны исполнительного производства». Также любой желающий вправе обратиться к судебным приставам через «Единый портал государственных услуг», который позволяет получить информацию по находящимся на исполнении в Федеральной службе судебных приставов исполнительным производствам.