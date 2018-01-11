Пять случаев провоза объектов с повышенным уровнем излучения выявила Псковская таможня в 2017 году

18:11, 11 января 2018, ПАИ

В 2017 году на таможенных постах Псковской таможни были выявлены 5 случаев незаконного перемещения через государственную границу Российской Федерации объектов с повышенным уровнем ионизирующего излучения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

По результатам таможенного контроля в рамках действия статьи 152 Таможенного кодекса Таможенного союза в трех из пяти случаев объекты с повышенным уровнем ионизирующего излучения были возвращены на сопредельную территорию.

В частности, в феврале прошлого года на таможенном посту многостороннего автомобильного пункта пропуска (МАПП) Бурачки при въезде транспортного средства со стороны Латвии в ходе проведения первичного радиационного контроля сработала стационарная система «Янтарь-1А». Уровень ионизирующего излучения в 1,24 раза превышал естественный фон. В транспортном средстве везли почтовые отправления.

Дополнительный радиационный контроль товара проводился с помощью переносных приборов радиационного контроля. Источник излучения был локализован. В международном почтовом отправлении был обнаружен вариометр - бортовой авиационный прибор. На основании экспертизы объекта контроля и радиологических измерений, управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Псковской области было приняло решение о запрете ввоза данного товара на территорию РФ.

В соответствии с требованиями пункта 22 Постановления Правительства РФ от 29 июня 2011 года № 500 «Об утверждении Правил осуществления санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации» транспортное средство с почтовыми отправлениями было возвращено на сопредельную территорию.

В апреле минувшего года на этом же таможенном посту было выявлено аналогичное нарушение. Почтовые посылки также возвращены на территорию сопредельного государства.

Еще один случай произошел на таможенном посту МАПП Убылинка (российско-латвийская граница). Гражданка Латвии пояснила, что проходила курс химиотерапии, однако у нее отсутствовали документы, подтверждающие факт лечения. На основании решения санитарно-карантинного контроля ей запретили въезд на территорию Российской Федерации.

Псковская таможня напоминает лицам, прошедшим курс химиотерапии, что при перемещении через таможенную границу Евразийского экономического союза необходимо иметь при себе и предъявлять подтверждающие факт лечения документы.