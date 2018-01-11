48 протоколов по итогам проверок мест массового пребывания детей в новогодние праздники составлены в Псковской области

15:18, 11 января 2018, ПАИ

В ходе проверок мест проведения массовых мероприятий для детей в Псковской области составлены 48 протоколов о нарушениях требований санитарного законодательства, вынесены 47 постановлений о назначении штрафов на общую сумму 149,5 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Перед новогодними праздниками и во время новогодних каникул сотрудники ведомства проводили контрольно-надзорные мероприятия на предприятиях торговли, объектах питания, проверяли поставщиков пищевых продуктов. Всего прошли 85 проверок - 29 плановых и 56 внеплановых. В частности, были проверены ГППО «Псковпассажиравтотранс», обеспечивающее пассажирские перевозки, в том числе, учащихся школ к новогодним елкам, 2 гостиницы, 11 кафе, 19 досуговых центров, театров, баз отдыха, 48 магазинов, где реализовывались новогодние подарки, 4 поставщика пищевых продуктов.

Специалисты исследовали 26 проб питьевой воды по санитарно-химическим и 42 - по микробиологическим показателям. Также были проверены 46 проб пищевых продуктов на соответствие нормам по микробиологическим показателям, 124 – по санитарно-химическим, 18 проб были изучены по показателям фальсификации. Кроме того, 15 проб кондитерских изделий исследовали на санитарно-химические показатели, 20 - на микробиологические. Были проведены 273 других исследования - освещенность, микроклимат, смывы с внешней среды на БКГП.

Также на контроле управления находилась организация поездки детей в Москву на Кремлевскую елку, данные о проведенных профилактических прививках детей и сопровождающих, справки об отсутствии контактов с инфекционными больными у детей, медицинское сопровождение организованной группы и организация медицинского осмотра перед отправкой. От Псковской области на Кремлевскую елку выезжали 24 детей и 6 сопровождающих, группа вернулась в полном составе 27 декабря, все здоровы.

За период новогодних каникул не зарегистрировано массовых заболеваний острыми кишечными инфекциями и пищевых отравлений среди населения Псковской области.