Псковские «Бусинки» стали лауреатами конкурса-фестиваля «Восточная сказка» в Казани

15:36, 11 января 2018, ПАИ

Образцовый хореографический ансамбль «Бусинки» и его старший состав «Скобарочка» детской школы искусств Пскова стали лауреатами XII Международного конкурса-фестиваля музыкально-художественного творчества «Восточная сказка», проходившего с 1 по 6 января в Казани.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, старшая группа ансамбля «Скобарочка» стала лауреатом I степени в номинации «Народный танец» (13-15 лет) за исполнение композиций «Карельские перестуки» и «Бирюза». Дипломом лауреата I степени удостоена также средняя группа хореографического ансамбля «Бусинки» (9-10 лет) за «Белорусский танец» и «Загадку Севера». Лауреатами II степени в номинации «Эстрадный танец» (возрастная группа 7-8 лет) награждены артисты ансамбля «Бусинки» за исполнение хореографических композиций «Рождественский хоровод» и «Кис-кис-мяу».

Также солист ансамбля «Бусинки» Иван Андреев за исполнение украинского танца «Гопак» получил диплом лауреата III степени в номинации «Народный танец» и приглашение учиться в Казанском университете культуры и искусств. Псковичи также получили специальный приз в номинации «За сохранение народных традиций».