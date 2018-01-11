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Общество

Заливка одного из катков началась в Пскове

11 января в Пскове приступили к заливке катка на Запсковье (Труда, 40). Как сообщили Псковскому агентству информации в администрации катка, когда он откроется, будет зависеть  от погоды. Если будут стабильные морозы, на коньках можно будет покататься примерно через 4 дня.

Каток на стадионе «Машиностроитель» и «Каток в Таблетке» на Октябрьском проспекте, 34 пока не начали заливать в связи с погодными условиями.

Каток «Айсберг» на улице Юбилейной, 67а в этом году работать не будет.

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