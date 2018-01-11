Заливка одного из катков началась в Пскове

13:50, 11 января 2018, ПАИ

11 января в Пскове приступили к заливке катка на Запсковье (Труда, 40). Как сообщили Псковскому агентству информации в администрации катка, когда он откроется, будет зависеть от погоды. Если будут стабильные морозы, на коньках можно будет покататься примерно через 4 дня.

Каток на стадионе «Машиностроитель» и «Каток в Таблетке» на Октябрьском проспекте, 34 пока не начали заливать в связи с погодными условиями.

Каток «Айсберг» на улице Юбилейной, 67а в этом году работать не будет.