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Общество

Рейтинг доверия Путину в конце 2017 года стал максимальным

В декабре 2017 года президент России Владимир Путин возглавил рейтинг доверия политикам с показателем 57,7%. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Всероссийского центра изучения общественного мнения.

В последнюю рабочую неделю 2017 года, с 25 по 29 декабря, по данным ВЦИОМ, рейтинг Владимира Путина составил 56,8%. По среднему показателю за неделю, с 18 по 24 декабря, рейтинг президента РФ достиг годового максимума — 57,7%.

Вторую строчку в рейтинге занял Сергей Шойгу с показателем 18,0%. На третьем месте — Сергей Лавров (13,3%).

Участники опроса отвечали на вопрос: кому из политиков вы доверяете, а кому не доверили бы решение важных государственных вопросов? 

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