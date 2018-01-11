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Общество

Огурцы и помидоры больше всего подорожали перед Новым годом

Больше всех в последнем месяце года подорожали огурцы и помидоры - на 24,6% и 20,8%, сообщает Росстат. Также цены выросли на виноград - 7,7%, бананы - 4 %, лососевую икру - 3,3%, молоко и глазированные сырки — 0,7%.

В тоже время некоторые товары подешевели. Так гречневая крупа стала дешевле на 3,8%, горох и фасоль - на 1,4%. На 0,2-0,6% в среднем снизились цены на мясо птицы, муку, овощные консервы, шоколад и водку.

По данным статистического ведомства, в среднем по России стоимость минимального набора продуктов питания на месяц составила 3 тыс. 749,6 рублей, поднявшись с начала года на 1,6%.

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