Псковскому транспортному полицейскому недоплатили при увольнении

19:22, 11 января 2018, ПАИ

Псковская транспортная прокуратура провела проверку исполнения трудового законодательства по обращению бывшего сотрудника транспортной полиции и выявила нарушения. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе северо-западной транспортной прокуратуры, установлено, что при увольнении ему своевременно не выплатили соответствующую компенсацию.

В этой связи внесено представление в адрес начальника псковского линейного отдела МВД России на транспорте. Ход его рассмотрения и устранения нарушений находится на контроле надзорного ведомства.