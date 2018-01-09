Псковскому транспортному полицейскому недоплатили при увольнении
Псковская транспортная прокуратура провела проверку исполнения трудового законодательства по обращению бывшего сотрудника транспортной полиции и выявила нарушения. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе северо-западной транспортной прокуратуры, установлено, что при увольнении ему своевременно не выплатили соответствующую компенсацию.
В этой связи внесено представление в адрес начальника псковского линейного отдела МВД России на транспорте. Ход его рассмотрения и устранения нарушений находится на контроле надзорного ведомства.