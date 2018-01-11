В псковском Сбербанке пояснили, что сломанный терминал не является препятствием для посетителей МФЦ

14:05, 11 января 2018, ПАИ

Терминал Сбербанка в Псковском Многофункциональном центре (ул. Белинского, 77а) находится на ремонте, подтвердили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения банка. В связи с этим представители Сбербанка пояснили, что «квитанцию в МФЦ приносить не обязательно», так как «все платежи фиксируются в ГИС ГМП, и МФЦ при обработке заявки клиента проверяет поступление оплаты самостоятельно».

«Таким образом, на момент подачи пакета документов в МФЦ оплачивать услугу не обязательно, о чем свидетельствует Федеральный закон № 210-ФЗ от 27.07.2010 года, редакция от 05.12.2017 года «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с которым требования о немедленной оплате или полной предоплате государственных услуг отсутствуют. Заявителю важно помнить, что он обязан оплатить государственные услуги любым способом в любое время после подачи документов, но до получения самой услуги», - резюмировали в Сбербанке.

В пресс-службе также напомнили, что клиенты МФЦ имеют возможность оплатить пошлину через мобильное приложение банка Сбербанк Онлайн с помощью смартфона, через компьютер в МФЦ или любое устройство самообслуживания.

Напомним, 10 января читатель ПАИ пожаловался в разделе «Народная лента» на неработающий банковский терминал в МФЦ. Руководитель Многофункционального центра (МФЦ) Псковской области Джамиль Хиндристанский в связи с этим заявил, что «проблема решается» с участием руководства Сбербанка.