10 нелегальных мигрантов задержали пограничники в Печорском районе

14:34, 11 января 2018, ПАИ

В Печорском районе сотрудники пограничного управления задержали 10 иностранных граждан и двух граждан Российской Федерации, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Нелегальные мигранты пытались пересечь госграницу в поселке Высокий мост, они намеревались попасть в Латвию. В ходе проверки полученной от местных жителей информации пограничный наряд «Тревожная группа» задержал 10 выходцев из Юго-Восточной Азии и следующих с ними двух жителей Печорского района 23 и 19 лет, которые пытались провести иностранцев за плату.

Иностранцы прибыли в Россию в разное время, начиная с июля 2017 года, по действительным на тот момент документам. Как выяснилось, заявленные ими цели прибытия в Россию не соответствовали действительности. Получая российские визы, задержанные заявляли коммерческие, частные и гостевые мотивы посещения Российской Федерации.

Злоумышленники задержаны на срок до 48 часов для проведения административно-процессуальных мероприятий и принятия решения о привлечении их к ответственности в соответствии с российским законодательством.

Пограничное управление обращает особое внимание жителей региона на то, что за пособничество в незаконном пересечении государственной границы Российской Федерации законодательством предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на срок до 6 лет, а за организацию незаконной миграции – на срок до 7 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.