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Экономика

На покупку валюты Минфин потратит более 257 млрд рублей

Министерство финансов России в период с 15 января по 6 февраля направит на покупку на внутреннем рынке валюты 257,1 млрд рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

К совершению операций покупки иностранной валюты привлекут Банк России.

Отмечается, что каждый рабочий день в течение указанного периода ЦБ будет заключать сделки на организованных торгах Московской биржи, равномерно в течение торгового дня, а приобретённую валюту зачислять на счета Федерального казначейства.

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